فيديو .. أنغام تطرح البرومو الرسمي لـ بحبك وبرتاحلك

طرحت النجمة أنغام البرومو الرسمي لأحدث أعمالها الفنية، والذي يحمل اسم بحبك وبرتاحلك، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق تيك توك. ومن المقرر طرح أغنية بحبك وبرتاحلك قريبًا على هيئة فيديو كليب. Advertisements شاهد من هنا يذكر أن النجمة أنغام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان هنعيش ونشوف، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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