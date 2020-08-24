شاهد .. حنان مطاوع تقضي إجازاتها الصيفية على البحر

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها من داخل مركب في عرض البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: مصر الحلوة، وقد تفاعل معها الكثير

من متابعيها عبر التعليقات.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا، بطولة بيومي فواد، سلوى عثمان، نانسي

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صلاح، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، والذي حقق مشاهدات كبيرة فور عرضه على الشاشات التلفزيونية، بالإضافة إلى مسلسل بنت القبائل، بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبد المغني، هيثم نجم، من تأليف الكاتب شاذلى فرح، وإخراج حسني صالح.