شاهد .. حنان مطاوع تقضي إجازاتها الصيفية على البحر

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة لها من داخل مركب في عرض البحر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت حنان على الصورة قائلة: مصر الحلوة، وقد تفاعل معها الكثيرمن متابعيها عبر التعليقات.
جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية أمل حياتي ضمن مسلسل إلا أنا، بطولة بيومي فواد، سلوى عثمان، نانسي
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