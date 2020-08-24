محمد عبد الرحمن ممازحاً جمهوره: لو حد رايح المصيف ياخدني معاه

مازح الفنان محمد عبد الرحمن متابعيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نشر محمد عبد الرحمن صورة له من أمام إحدى الشواطئ، وعلق محمد على الصورة قائلًا:

بالله عليكوا لو حد رايح المصيف ياخدني معاه، أنا لابس وجاهز"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلق الفنان محمد إمام عليها قائلًا:" دبدوب البحر.

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يذكر أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجم وبمبم، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، بطولة: محمد سلام، ميرنا جميل، محمد ثروت، تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف، وإخراج إسلام خيري.