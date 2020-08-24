تراند اليوم : ظهور فيديو إباحي جديد لـ” إنجي خوري” – اتفرج

تصدّر اسم عارضة الأزياء السورية انجي خوري مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد أن تم التداول لفضيحة جديدة لها.

ونشر أحد الحسابات المختصة بنشر أخبار المشاهير صوراً وقال إنه فيديو غير اخلاقي لـ”خوري”.

ووصف هذا الحساب الفيديو الذي تناوله لـ”انجي” بأنه “مصيبة كبيرة”. وذلك حسب قوله

وفي تاريخ تشرين أول/أكتوبر 2019 ظهرت العارضة انجي منهارة بعد صدور قرار حكومي يقضي بترحيلها من لبنان بعد توجيه الاتهام اليها بتعمد إثارة الجدل وإشعال الفوضى في مواقع التواصل من خلال نشرها أعمال غير أخلاقية.

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وبعدها بفترة قليلة، قامت السلطات الإماراتية في إمارة دبي بترحيل العارضة انجي خوري إلى بلدها الاصلي سوريا، بعد أن تم توقيفها قبل يومين في مداهمة حدثت بعد منتصف الليل في داخل أحد الفنادق.

وتعرضت عارضة الأزياء السورية انجي خوري للعديد من التهم التي تتعلق بممارسة الدعارة بالاضافة الى خدش الحياء