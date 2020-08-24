تراند اليوم : اتفرج – زوجة عماد متعب بـ”الهوت شورت”

نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، برفقة بناتها.

وظهرت يارا نعوم بملابس مشابهة لملابس بناتها، وارتدوا تيشرت باللون الروز وهوت شورت جينز وكانت يارا نعوم حافية القدمين.

واعتمدت يارا نعوم على انسدال شعرها البني، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بنضارة شمس وخلخال رقيق لإكمال إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية وضعت يارا نعوم ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرزنزية واختارت أحمر شفاة باللون الروز.