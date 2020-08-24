تراند اليوم : “علي ربيع” يروج لأغنية جديدة من مسرحية “صباحية مباركة”.. إتفرج

روج الفنان علي ربيع، لأغنية جديدة تحمل اسم “أنا أسد الغابة”، ضمن عرض مسرحية “صباحية مباركة”، والتي يتم عرضها كل أسبوع على خشبة مسرح “جراند نايل تاور” بجاردن ستي.
ونشر علي ربيع، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”،وهو يغني أغنية جديدة من مسرحية “صباحية مباركة”، وعلق عليها قائلًا:”كتيكي خطير يا عيال، فرفير وكلامي رصاص، وساعات قناص، وبطير وبعوم وبقف وبقوم، وجامد وتقيل وجدع وأصيل”.
وتابع ربيع:”أغنية أنا أسد الغابة من مسرحية صباحية مباركة، مستنيكم كل خميس وجمعة وسبت في المسرح، وإن شاء الله قريبًا تسمعون الأغنية كاملة، توزيع وألحان صديقي المبدع عمرو جلال”.
وتجمع مسرحية “صباحية مباركة”، عددًا كبيرًا من الفنانين بجانب علي ربيع ومنهم أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر،
ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي،
وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.
يذكر أن الفنان على ربيع يشارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال عمل درامي بعنوان “عمر ودياب”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وضم المسلسل كلًّا من مصطفى خاطر،
وهالة فاخر، ومحمد محمود، ونهال عنبر، والعمل من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة “سينرجي”.