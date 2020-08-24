تراند اليوم : الخميس.. خالد النبوي ضيف صالون “مولي” العالمي- إتفرج

يحل الفنان خالد النبوي ضيفًا على مخرجة المسرح الأمريكية مولي سميث، في صالون “مولي” العالمي، يوم الخميس المقبل الموافق 27 أغسطس، ويبث على طريقة “الأونلاين”، بالإضافة إلى استضافة كل من الفنان مايكل إدوارد، وجاكي رايس يانيس.

وأعلن “النبوي” استضافته للصالون، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ونشر البوستر الرسمي للجلسة، وعلق عليها قائلًا: “هكون ضيف المخرجة الأمريكية الكبيرة مولي سميث في صالون مولي يوم الخميس القادم الساعة 7 مساءً بتوقيت واشنطن، والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة”.

ويعد “مولي” هو صالون عالمي، تديره مخرجة المسرح الأمريكية مولي سميث، وهو صالون أسبوعي، يحل به كبار الفنانين وأصحاب المواهب على مستوى العالم كضيوف، ويناقشون خلال الجلسة الأفكار الجديدة التي يعملون ويتطورون بها، على مدار نصف ساعة فقط، على طريقة “الأونلاين”.

مسلسل “لما كنا صغيرين” هو آخر أعمال خالد النبوي الفنية، وطرح في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركه التمثيل كل من محمود حميدة، ريهام حجاج، محمود حجازي، كريم قاسم، أشرف زكي، نبيل عيسى، نسرين أمين، وهو من تأليف أيمن سلامة،وإخراج محمد علي.