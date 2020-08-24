تراند اليوم : كريم فهمي يطمئن متابعيه بعد تعرضه لتمزق بعضلات الرقبة

طمأن الممثل المصري ​كريم فهمي متابعيه في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على صحته بعد تعرضه بتمزق في عضلات الرقبة.

وشارك فهمي صورة له التقطها الممثل كريم محمود عبد العزيز وعلق عليها :”الحمد لله مزق فى الرقبة.. بس مش بسبب الصورة ديه”.

وكانت ابنة كريم فهمي تعرضت للتنمر بسبب شعرها الأجعد بعد نشر والدها صورة وهو يقبل رأسها خلال قضائه الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ، وكتب عليها قائلا:” أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وإخواتها”.

وكتبت إحدى المعلقات “ده مين نكشو دي ولا ده” لتشن ​أيتن عامر هجوما حادا عليها قائلة لها:” مش ذنبنا إن حضرتك مش مستوعبة إن دي بنته، وإلا ما كنتيش أتحفتينا بالكومنت ده”.