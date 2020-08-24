تراند اليوم : “أنغام” تظهر بإطلالة جريئة.. في كليب أغنيتها الجديدة- إتفرج

ظهرت الفنانة أنغام، في البرومو الجديد لأغنيتها “بحبك وبرتاحلك”، بإطلالة جريئة على غير عادتها، كما استعانت بتطبيق “تيك توك” لنشر البرومو الخاص بالأغنية.

وظهرت أنغام وهي تقف على البحر، وترتدي فستانًا مُخصصًا للبحر، لونه أبيض وكاشف عن معظم ساقيها، وكان البرومو هو الفيديو الأول التي طرحته أنغام عبر “تيك توك”.

@angham #أنغام #بحبك_و_برتاحلك قريباً ♬ original sound – angham

وهذه عادة جديدة للفنانة أنغام، فطالما كانت تظهر بفستان طويل، أو ذي أكمام وفي أغلب حفلاتها لا تعتمد على الملابس الكاشفة عن جسدها، فكان ظهورها في حفلة مسرح الصوت الضوء التي أُذيعت عبر قناة “DMC”، بفستان طويل بالرغم من إقامة الحفلة في فصل الصيف.