تراند اليوم : نموذج لايتكرر .. وفاء عامر تطالب بعمل مسلسل عن طبيب الغلابة

طالبت الفنانة وفاء عامر بتكريم الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة بعد أسابيع من رحيله.

كتبت وفاء عامر عبر حسابها على facebook منشورًا قالت فيه: “أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي”.

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وقد رحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، فجر الثلاثاء 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 70 عاما.

يشار إلى أن وفاء عامر لم تشارك في موسم رمضان 2020، بينما شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “حكايتي” بجانب كلاً من ياسمين صبري، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنا، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي