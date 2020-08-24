اعتزال ممثل بوليوود سوراج بانتشولي لمنصة انستجرام وحذف جميع منشوراته

رنا صلاح الدين - أعلن ممثل بوليوود سوراج بانشولي اعتزاله منصة مشاركة الصور والفيديوهات العالمية انستجرام، كما قام بحذف جميع منشوراته باستثناء واحدة.

كشف بانشولي قائلا: "إلى اللقاء انستجرام، آمل أن أراك في يوم من الأيام عندما يكون العالم مكانًا أفضل"، وأضاف الممثل في أخر مشاركاته على الموقع : "أنا بحاجة إلى التنفس".

وفقًا لوسائل الإعلام الهندية، اعتزل سوراج من منصة التواصل الاجتماعي بعد أن ارتبط اسمه بوفاة سوشانت سينغ راجبوت ومديرة المشاهير ديشا ساليان، كما انتشرت شائعات حول اسم سوراج، حيث ادعى البعض أن مديرة المشاهير المنتحرة كانت تنتظر رضيعًا منه وقت وفاتها في 8 يونيو.

كان الممثل قد تعرض للاحتجاز في وقت سابق فيما يتعلق بالتحقيقات حول انتحار النجمة الهندية جياه خان، وكانت جيا قد قتلت نفسها في 3 يونيو، وتم إكتشاف جثتها من قبل والدتها وأختها في شقتها بجوهو.

كما قيل أن سوراج، إبن النجم الهندي أديتي بانشولي وزارينا وهاب، كان يواعد جياه لما يقرب من عام وكان أخر شخص تحدث معها قبل موتها، وفقا لـ Mid-Day.