أطباء يشككون في قرار تشريح جثة سوشانت سينغ

رنا صلاح الدين - تسببت وفاة سوشانت سينغ راجبوت في حالة صدمة في صناعة السينما الهندية، وبينما كان مكتب التحقيقات المركزي الهندي (CBI) يحقق في القضية، قدم الأطباء الذين أجروا تشريح جثة الممثل الراحل ادعاءات مروعة.

ذكر تقرير جديد أن الفريق الطبي الذي يتولى قضية النجم الهندي المنتحر سوشانت سينغ راجبوت، يزعم أن شرطة مومباي أمرت بإجراء تشريح لجثة سوشانت على عجل.

استجوب مسؤولو CBI فريق الأطباء الذين أجروا تشريح جثة سوشانت الذين كشفوا أن شرطة مومباي طلبت منهم إجراء تشريح الجثة على عجل، كما قدم الأطباء أنفسهم إجابات غير مرضية في التحقيق، عندما تم استجوابهم حول تشريح الجثة.

وواصلوا ملاحظة أن تقرير تشريح الجثة لم يذكر وقت وفاة نجم فيلم MS Dhoni: The Untold Story.

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من أجل النظر في الأمر بعمق، طلب فريق التحقيق الخاص في CBI أيضًا المساعدة من معهد All India للعلوم الطبية، لإعادة فحص تقرير تشريح جثة الممثل.

ولهذا الغرض، شكلت إدارة المعهد الطبي مجلسًا طبيًا من خمسة أعضاء من خبراء الطب الشرعي للنظر في ملفات تشريح الجثة المتعلقة بالممثل الراحل.

وفي السياق، كانت الشرطة قد استجوبت أيضًا طباخ سوشانت نيراج وصديقه سيدهارث بيثاني، وهما الشخصان اللذان كانا في المنزل وقت وفاة سوشانت.

يقال إنهم سيعيدون تمثيل الحادثة التي وقعت في ليلة 14 يونيو المشؤومة، عندما شنق سوشانت نفسه على ما يبدو في شقته في باندرا في مومباي.