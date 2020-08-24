كيف ردت ديبيكا بادوكون بقسوة على شائعات الحمل

رنا صلاح الدين - ردت ممثلة بوليوود ديبيكا بادوكون بشدة على شائعات حملها عندما سألها صحفي عنها مؤخرًا.منذ أن تزوجت ديبيكا من رانفير سينغ في نوفمبر 2018 ، بدأت تقارير حملها تنتشر على الإنترنت من وقت لآخر.

قبل إصدار أحدث أفلام ديبيكا Chhapaak ، انتشرت شائعات أن الممثلة تنتظر طفلها الأول في يناير 2020 ، وأثناء الترويج لـ Chhapaak ، سألها صحفي عن شائعات حملها ، ما أثار غضبها وكادت تهينه، فأجابت: "هل أبدو كأنني حامل؟!".

وتابعت الممثلة التي عقدت قرانها مع رانفير سينغ في 14 نوفمبر 2018، "سوف أسألك متى أخطط لتكوين أسرة، أعطني الإذن ثم سأخطط، إذا أصبحت حاملاً ، فسترى ذلك في غضون تسعة أشهر".

على جبهة العمل، كان آخر أفلام ديبيكا فيلم Chhapaak ، الذي يتناول قصة حقيقية لأحد ضحايا الهجوم بماء النار المنتشر في أنحاء واسعة بالهند، وتدعي لاكشمي اجارااول.

ومن المقرر أيضا أن تشارك الممثل براداس لأول مرة في فيلم جديد من أفلام الخيال العلمي.