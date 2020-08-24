دانييلا رحمة تنضم لحملة زهير مراد في مساعدة متضرري إنفجار بيروت

الإثنين 24 أغسطس 2020

الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه Advertisements

انضمت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه​ إلى حملة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر آب/أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة، وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيد، و6000 جريح وعدد من المفقودين.



وظهرت دانييلا في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتديةً القميص الخاص بالحملة، وعلّقت معلنةً عن إنضمامها للحملة من أجل وطنها.

يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى الحملة، بينهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.