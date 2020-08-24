فن ومشاهير

دانييلا رحمة تنضم لحملة زهير مراد في مساعدة متضرري إنفجار بيروت

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دانييلا رحمة تنضم لحملة زهير مراد في مساعدة متضرري إنفجار بيروت والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020

الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه

Advertisements

انضمت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمه​ إلى حملة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد​، والتي كان أطلقها مؤخراً من أجل دعم متضرري إنفجار مرفأ بيروت الذي حصل في الـ4 من شهر آب/أغسطس الحالي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة، وخسائر في الأرواح تخطت الـ170 شهيد، و6000 جريح وعدد من المفقودين.

وظهرت دانييلا في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مرتديةً القميص الخاص بالحملة، وعلّقت معلنةً عن إنضمامها للحملة من أجل وطنها.

يشار إلى أنه كان إنضم عدد كبير من النجوم إلى الحملة، بينهم يسرا، درة، سيرين عبد النور، جينيفر لوبيز، محمد حديد وغيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دانييلا رحمة تنضم لحملة زهير مراد في مساعدة متضرري إنفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا