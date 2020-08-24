شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر لـ عمرو دياب: "أنت مثلي الأعلى" والان مع التفاصيل

عمرو دياب والسيناريست المصري ايمن بهجت قمر

وكتب أيمن على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي مهنئا عمرو بالأغنية: "طيب نقول بسم الله ما شاء الله والله أكبر. الراجل العظيم ده طلع له كام واحد ينافسه وهو فين وهما فين.. والله يا عمرو أنت مثلي الأعلى في الكفاح والاجتهاد والمثابرة.. مبروك لكل صناع الأغنية.. الصيف بتاعنا".

الجدير ذكره ان أيمن بهجت قمر كان قد اعلن مؤخرا عن وفاة ابنة عمه السيدة هبة قمر .

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