فن ومشاهير

هل تدخل كارمن لبس الحارة الشامية؟

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الإثنين 24 أغسطس 2020

الممثلة اللبنانية كارمن لبس

علمت مصادر صحفيه ان الممثلة اللبنانية كارمن لبس​ مرشحة للمشاركة في المسلسل الشامي "عرس الحارة"، من تأليف مروان قاووق وإخراج كنان اسكندراني.

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وفي حال جرت المفاوضات كما ينبغي، فإن لبس ستخوض تجربة البيئة الشامية للمرة الثانية بعد مسلسل "حرملك".

وسبق للممثلة اللبنانية أن شاركت في عدة مسلسلات سورية منها "أيام الغضب" عام 1997 و"صلاح الدين الأيوبي" عام 2001 و"عصر الجنون" عام 2004 و"سنعود بعد قليل" عام 2013 و"الإخوة" عام 2014 و"مقابلة مع السيد آدم" عام 2020.

ويشار إلى أن "عرس الحارة" تدور أحداثه ضمن إطار البيئة الشامية فترة الاحتلال العثماني، وسيصور ما بين سوريا ولبنان.

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