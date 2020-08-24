شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح "قضية" رابع أغانى ألبومه "بتاع زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد محيى أحدث أغنياته التى تحمل اسم "قضية" على موقع "يوتيوب" وهى الأغنية الرابعة من ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بتاع زمان"، والأغنية من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد.

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وطرح محمد محيى أول 3 أغنيات من ألبومه المنتظر، وهم "سهرانين" من كلمات نور حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى وحققت نجاح كبير، والثانية "فوضت أمرى"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، والثالثة "قلت أخونة"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدى، وتوزيع الموسيقى فهد.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانيا.

ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحمادة النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.