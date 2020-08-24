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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تزيح الستار عن ملامح كليبها الجديد "بحبك وبرتحلك" على ضفاف البحر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة أنغام عن الملامح الأولى لكليبها الجديد "بحبك وبرتحلك"، المقرر طرحه الفترة القادمة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، لتعلن عن اقتراب موعد الكليب الجديد، وظهرت أنغام في الفيديو القصير الذي نشرته منذ قليل عبر مختلف حساباتها الشخصية، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض وتسير على ضفاف إحدى الشواطئ، لتعلن عن اقتراب طرح الكليب رسمياً.
@angham
##أنغام ##بحبك_و_برتاحلك قريباً♬ original sound - angham
وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت مؤخراً، عن عمل جديد يجمعها برئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركى آل الشيخ، مؤكدة أن العمل سوف يكون مختلف، وغردت أنغام عبر حسابها على تويتر، قائلة:"عمل جديد ومختلف يجمعنى بالشاعر تركى ال الشيخ المختلف".
يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر".
انغام
بروموا انغام
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