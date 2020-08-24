شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة رزق تتحدث عن شخصية يوسف وهبى فى تسجيل نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، ذكرى وفاة الفنانة أمينة رزق "راهبة السينما المصرية" كما لقبت، والتى وهبت حياتها للفن فقط، وفى تسجيل نادر لها فى حديث مع الصحفى والإعلامى الراحل يوسف خليفة، الذى سجل فى عام 1980، وتحدثت فيه عن الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى، وقالت إن لديه شخصيتين فى الواقع يتعامل بهم شخصية المخرج القوية فى المسرح وشخصيته بعيدا عن الفن والتى شبهتها بالطفل المرح.

وأضافت أنه فى بعض الأوقات تعدى بالضرب على بعض الزملاء الفنانين فى المسرح.

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يذكر أن الفنانة الكبيرة أمينة رزق تعد صاحبة أطول مسيرة فنية، فقد دخلت المجال الفنى وهى فى سن الثانية عشر من عمرها، حيث ظهرت لأول مرة على خشبة المسرح عام 1922 لتغنى فى إحدى مسرحيات فرقة على الكسار، وبعدها انتقلت للعمل مع فرقة رمسيس المسرحية التى أسسها عميد المسرح العربي يوسف وهبي، كما تميزت في أداء أدوارها المختلفة والمتنوعة خاصة في مجال السينما، كما أنها أتقنت دور الأم في الأفلام ورغم ذلك فقد لقبها الجمهور بأنها "راهبة الفن" لعدم زواجها نهائيا.