شكرا لقرائتكم خبر عن "بتعيد وتزيد" و "صحوبية تعطل".. تفاصيل 8 كليبات جديدة لنجوم الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، طرح عدد من الأغانى الشعبية التى سيتم طرحها على طريقة السينجل لعدد من المطربين الشعبيين، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز هذه الأغانى:

أحمد شيبة ومحمود الليثى وعبد الباسط حمودة:

انتهى نجوم الأغنية الشعبية الثلاثة "عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليثى"، من تصوير أغنية بعنوان "حملونى" تتضمنها أحداث فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم ورزان مغربى، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

حسن شاكوش وحماده مجدى:

انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب حمادة مجدى، ويشاركهما فى الكليب الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية داخل الكليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.





عمر كمال وأورتيجا :

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل دويتو غنائى مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل.

أحمد شيبة:

انتهى المطرب الشعبى أحمد شيبة من تصوير كليب جديد يحمل اسم "شاب عجوز"، وهي من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي إسلام شبيسي وميدو مزيكا، وهندسة صوت أحمد جوده، ومن إخراج محمد حجازى.

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عدويه شعبان عبد الرحيم وخميس :

يستعد المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لطرح مهرجان جديد مع شقيقه خميس، بعنوان "وأنت عامل إيه"، من كلمات إسلام خليل، وألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع محمد حريقة، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

محمود الحسينى :

سجل المطرب الشعبى محمود الحسينى أغنية جديده بعنوان "شهد الغرام"، من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

حجازى متقال :

يواصل المطرب حجازى متقال، تحضيرات أحدث كليباته الغنائية بعنوان "لاغى الناس" علي طريقة رسام كرتون، حيث سيظهر فى الكليب بشكل كرتونى، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان هانى السودانى، وتوزيع إسلام غلاب، وإخراج وليد جنيدى.

ريكو :

يستعد المطربان ريكو ووليد على لطرح دويتو غنائى جديد، يحمل اسم "بتعيد وتزيد"، من كلمات وليد على، وألحان محمد مصطفى، توزيع مصطفي غانم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.