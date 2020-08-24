ماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة للبنان بعد تفجيرات بيروت

رنا صلاح الدين - وجهت الفنان اللبنانية رسالة لشعبها وذلك بعد تفجيرات بيروت التي راح ضحيتها عدداً كبيراً من الشهداء.

ماجدة الرومي، وجهت رسالة لشعبها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: "مش قادرة أسمع حدا عم يغني.. هاالقد ملتزمة بشعبي.. يرجع صور هالشهداء قدامي وكلهم شباب صغار الله يساعد أهلهم.. والطفلة الاكسندرا النجار بعد ماذهلني جاوب ابيها عن وضعه في لبنان ورد هذا واقف على شو ما يصير بالوقت القريب.. رجل راحله طفلة عمرها 3 سنين ومتمسك بوطنه هذا شعب لبنان"

وتابعت :"من الأول والآخير كان مبدئي والدرس اللي اتعلمته من ابي.. بدافعي عن سيادة لبنان وحريته واستقلاله ماتفوتي في أحزاب أنتِ ملكيش في السياسة أنت ليكي في وطن.. هذا حق كل مواطن يعبر عن هذا الموضوع.. وبحس إن الفن بما أن لغة القلب للقلب فالفن يصلح ما أفسدته السياسة ويوحد الصف.. أنا بكفر بسياسة أنا مع شعب لبنان للموت معه بنفس الخط".

ماجدة الرومي، قامت بزيارة حي الجميزة في بيروت الذي تعرض كسائر أحياء بيروت للأضرار الجسيمة والمدمرة، وقالت الفنانة إن ما حدث جريمة كبيرة بحق شعب لبنان، سواء إن كان إهمال، أو كان عمل مفتعل.