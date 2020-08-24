هالة صدقي تكشف المستور: تحملت إهانات زوجي ٥ سنوات

رنا صلاح الدين - تحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن خلافاتها مع زوجها سامح سامي، بعد تصريحاته الأخيرة حولها.

هالة صدقي، قالت إنها تتعرض لإهانات من زوجها، موضحة أن هذا ابتلاء صعب، وأن الشهرة مثل ما هي جميلة ومحبة الناس شيء مفرح ولكنها سلاح في ظهر أي فنان.

وأضافت، "أكن لزوجي كل الاحترام والتقدير لأنه أبو أولادي، ولقد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عز ما كنا في الحرب ووضعنا في موقف صعب".

وتابعت خلال تصريحاتها لبرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي: "احترمت اختياره أنه يريد السفر إلى أمريكا ولكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيس بوك".

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واستطردت: "أراد أن يعود لنا ولكن أنا رفضت لأنه تركنا وسافر إلى أمريكا ونحن في وضع صعب، وأنا أحمي الطفلين بكل الوسائل وتحملت إهانات مدة 5 سنوات، لدرجة أنه شكك في أنى أم أولادي، رغم أني حملت طبيعي في مصر وبقيت المدة كلها في مصر".

وفي وقت سابق علقت الفنانة هالة صدقي على انسحاب صالح السقا، محامي زوجها سامح سامي، من القضايا التي تجمع بينها وبين زوجها، مؤكدة أن هذا التنحي يحمل الكثير من المعاني، مضيفة: "مع ذلك لن أتنازل عن الإهانة التي لحقت بي وبأطفالي الذي تم استعمالهم لترهيبي والضغط علىّ للتفاوض حتى بعد نشر الفيديوهات الرخيصة وتهديدي بالتشهير أو التفاوض وذلك للتنازل عن حكم الحبس الذي صدر ضد الزوج".