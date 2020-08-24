بالصور – مفاجأة لـ أراس بولوت اينملي في كواليس “الحفرة”

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ فريق عمل مسلسل “​الحفرة​” بطله الممثل التركي ​أراس بولوت اينملي​ بحفل بمناسبة عيد ميلاده الـ30، وقد انتشرت صورة لأراس في كواليس المسلسل وأمامه قالب الحلوى. وكان طُرح مؤخرا الإعلان الدعائي للجزء 4 من “الحفرة” والذي تضمن مشاهد شجار عنيف بين الممثل باريش أردوتش وزميله أراس بولوت اينيملي. الجدير ذكره ان أراس أعلن عن بدء أعمال تصوير الموسم الرابع من المسلسل، وذلك بعد توقفه بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاض طاقم المسلسل تجربة هي الأولى من نوعها بتصوير حلقة من المسلسل أثناء فترة الحجر الصحي بالمنازل.

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