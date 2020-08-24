هاشتاغ لـ شيرين عبدالوهاب: “رجّعي حساباتك”

متابعة بتجـــــــــــرد: طالب جمهور ومحبو النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مطربتهم المحبوبة بإعادة حساباتها على مواقع التواصل مرة أخرى من خلال هاشتاغ “رجعي حساباتك يا شيرين”، والذي أطلقوه على “تويتر، مطالبين الفنانة بالعودة للتفاعل مع الجمهور والسوشيال ميديا، كما كانت تفعل من قبل.

وجاءت تعليقات الجمهور، “إحنا مش طالبين منك تنشري حياتك ولا نقتحم خصوصيتك ولا حتى تتواصلي معانا لأن ده شيء مفيش أمل منه، إحنا طالبين تجيبي حد زكي وشاطر يمسك شغلك ويكون هو المسئول عن السوشيال ميديا، ويريحك ويريحنا، حد يكون قادر يشيل مسؤولية اسمك الكبير وعارف حجم شغلك”، #رجعي_حساباتك_شيرين.

وقال آخر “يا شيرين السوشيال ميديا هي أكبر دعاية للفنان في زمننا الحالي”.

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وعلق ثالث، قائلًا “‏‫#رجعي_حساباتك_شيرين ‬‏أنا مش هتكلم كتير عن يعني إيه شيرين وقيمتك عندنا، بس إحنا حابين نقولك إن في ملايين متأثرين بيكي وبيحبوكي كفرد من عيلتهم، غير كده مينفعش يكون أهم صوت في الوطن العربي مش متواجد كدة، إحنا بنحبك وأنا بحبك قد العالم”.

من جانبها، ردّت شيرين عبد الوهاب على الرسائل التي تلقتها من جمهورها وقالت: “بفرح جداً لما بشوفكم فاكرينني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة إن ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر وكمان علشان بحضر للألبوم الجديد وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن”.

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أعلنت اعتزال السوشيال ميديا منذ فترة طويلة، واكتفت بأن يكون ظهورها على تهنئة أو تقديم واجب عزاء فقط، ولك بعد سلسلة من الهجوم عليها بسبب تصريحات لها في بعض الحفلات”.