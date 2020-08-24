الملكة إليزابيث ترفض العودة إلى قصر باكنغهام

متابعة بتجــــــــــرد: تصدرت الملكة إليزابيث أخبار الصحف الأجنية، فوفقاً لتقرير جديد صادر عن صحيفة “صنداي تايمز”، فإن الملكة إليزابيث تستمتع حالياً بإجازتها الصيفية في منزلها الاسكتلندي بالمورال، ومن المتوقع أن تعود إلى قلعة وندسور في نهاية الصيف، وستبقى هناك برفقة زوجها الأمير فيليب مع عدد صغير من الموظفين المنزليين لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن غير الواضح متى قد يعودون، لكن من غير المحتمل أن يكون قبل عام 2021.

وأضاف التقرير بأن الملكة ستبقى وندسور كقاعدة موطنها في المستقبل المنظور ولن تنتقل إلى لندن إلا عند إجراء ارتباطات ملكية في المستقبل وعندما يكون الوضع أكثر أماناً.

ومن المتوقع أيضاً أن يزور الملكة حفيدها الأمير وليام وكيت ميدلتون وأطفالهم الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كما يفعلون تقليدياً في هذا الوقت من كل عام.

يذكر أن الملكة والأمير فيليب غادرا لندن منذ مارس، من أجل قضاء فترة الإغلاق في مقر إقامتهما في وندسور.