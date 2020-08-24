سوسن بدر تتمايل على أنغام بالبنط العريض

متابعة بتجــــــــــــرد: لفتت الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر الأنظار بفيديو قصير نشرته عبر صفحتها على إنستغرام، ظهرت به بإطلالة أنيقة وهي تستمع بسماعها أغنية حسين الجسمي الجديدة “بالبنط العريض”.

وتمايلت سوسن بدر على كلمات الأغنية التي جاءت باللهجة المصرية ويقول مطلعها: “آه لقيت الطبطبة، وأقوى لو ما نتش بعيد، ضحكتك فيها كهرباء، بابقى زي واحد جديد”.

واكتفت سوسن بالتعليق على الفيديو بجملة واحدة وهي: “حبيتها أوي”، مع منشن للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ولاقى الفيديو إعجاب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بعفوية الفنانة القديرة وخفة ظلها.

يذكر أن أغنية الفنان الإماراتي حققت 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب وهي من ألحان الجسمي وكلمات “أيمن بهجت قمر”.