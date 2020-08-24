فرقة BTS الكورية تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

متابعة بتجــــــــــرد: حققت فرقة BTS الكورية الجنوبية رقماً قياسياً جديداً بأغنيتها المصورة ” ديناميت” Dynamite التي تعد أولى أغنياتها باللغة الانجليزية.

وتمكنت الأغنية التي تم بثها يوم الجمعة الماضي من تسجيل أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال 24 ساعة من عرضها.

وأكد متحدث باسم موقع يوتيوب لمجلة فوربس الأميركية أن أغنية “ديناميت” قد حققت رقماً قياسياً فيما يتعلق بالمشاهدات خلال 24 ساعة، وصل إلى أكثر من 101 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية أن أغنية “ديناميت” تعد الأغنية الأولى والوحيدة في تاريخ موقع يوتيوب التي تحصد أكثر من 100 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من عرضها.

وتحدث أعضاء فرقة BTS، المؤلفة من 7 أفراد، عن أول أغنية باللغة الانجليزية لهم وكيف أنهم كان لديهم أمل أن تجلب السعادة لمحبيهم في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.