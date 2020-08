كلمات يمنع قولها في القصر الملكي البريطاني

متابعة بتجــــــــــــرد: العيش كالملوك ليس مهمة سهلة٬ فإلى جانب المجاملات والقبعات الفاخرة، تختار الطبقات العليا من المجتمع البريطاني مفردات محددة جداً أشبه بشيفرة سرية إذا صح التعبير.

ووفقاً لكيت فوكس، أستاذة الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ومؤلفة كتاب” Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior”، يمكن لزلة لسان أن تكشف على الفور عن بعض الأصول غير النبيلة.

درست فوكس تفاصيل الحياة الخاصة والعامة للصفوة في بريطانيا، لتصل إلى مجموعةٍ محددة من المصطلحات وعدد قليل من العبارات يدافعون عنها كحرمة الموتى. ومن المرجح أن أفراد الطبقة الحاكمة في قصر وندسور بلندن يتبعون هذه القواعد الداخلية بأدق تفاصيلها. إذا كانت لديك الرغبة في الاختلاط بصفوة المجتمع الإنكليزي، تجنب الكلمات التالية، وستكون جديراً بمقابلة مع الملكة:

1- المرحاض (Toilet)

تنصح ميكا ماير، خبيرة الإتيكيت الملكي، قائلةً: “إذا احتجت لقضاء حاجتك، استخدم كلمة “lavatory” عند التوجه إلى المرحاض. الدوقة لا تستخدم كلماتٍ مثل “Toilet” أو “Bathroom” أو حتى “Ladies” للإشارة إلى دورة المياه”.

2- عذراً (Pardon)

إذا لم ينتبه الأمير وليام لما تقوله، يقاطعك بكلمة “What” أو “ماذا؟”، فكلماتٌ مثل “Sorry” أو “Pardon” بمعنى “عذراً” مهما كانت مهذبة لا تُستَخدَم كثيراً بين الطبقة العليا.

3- الأريكة (Couch)

يمكن للملكة إليزابيث أن تقضي يوماً مملاً على الأريكة، وتسميها “Sofa”وتكره صاحبة السمو الملكي بشدة كلماتٍ مثل “Settee” أو “Couch” عند الإشارة إليها.

4- غرفة المعيشة (Living Room)

أما بالنسبة لغرفة المعيشة، فالغرف بقصر بكنغهام تُسمَّى بغرف الرسم “Drawing rooms”، أو الصالونات “Sitting rooms”، وليس استراحات “Lounges”، أو عرائن “Dens” ، أو غرف معيشة مريحة “Living rooms” .

5- أبي (Dad)

ينادي أفراد الطبقة المتوسطة في بريطانيا آباءهم بأبي وأمي “Mum” and “Dad” ولكن كأي ملكي يعتز بنفسه، أشار الأمير تشارلز إلى الملكة إليزابيث بالأم “Mummy” خلال احتفال اليوبيل الماسي، وفقاً لتقارير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وبطبيعة الحالي يشار إلى الأمير فيليب بالأبDaddy .

6- العطور (Perfume)

كانت تحب الأميرة ديانا أميرة ويلز أن تضع عطراً خاصاً بها (بالتحديد عطر “Quelques Fleurs”)، ونشأت على استخدام كلمة “Scent” وليس “Perfume”.

7- الفناء (Patio)

إذا أراد الأمير جورج والأميرة شارلوت الذهاب للخارج، يصطحبهما والداهما إلى الشرفة “Terrace”، وليس إلى الفناء “Patio”.

8- أنيق (Posh)

تقول كيت فوكس: “إذا كان تعلُّم كل هذه الأشياء الصغيرة يجعلك تبدو أنيقاً “Posh”، فتوقف عن استخدام هذه الكلمة. تستخدم الطبقات العليا كلمة ذكي “Smart”. وتُستَخدَم كلمة أنيق في دائرة الطبقات العليا والشريحة العليا من الطبقة الوسطى للسخرية وبنبرةٍ مازحة، وذلك لإظهار أنَّك تعرف أنَّها من كلمات الطبقات الدنيا”.