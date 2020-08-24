- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “لينا رقصة” للنجمة المصرية كارمن سليمان أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.
وتحصد الأغنية رواجًا ملحوظًا منذ طرحها حيث تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور بعدد من البلدان العربية.
الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وطرحتها كارمن سليمان في قالب غنائي إيقاعي، وهي من إنتاج زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.
وكانت كارمن سليمان قد أطلقت تحد جديد عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، يعود لأغنية “لينا رقصة”، ويتضمن حركات الرقصة في الكليب التي قامت هي بتأليفها.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تحصد أوّل مليون عن أغنية “لينا رقصة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.