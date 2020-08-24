كارمن سليمان تحصد أوّل مليون عن أغنية “لينا رقصة”

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق كليب “لينا رقصة” للنجمة المصرية كارمن سليمان أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وتحصد الأغنية رواجًا ملحوظًا منذ طرحها حيث تحتل المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور بعدد من البلدان العربية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي وطرحتها كارمن سليمان في قالب غنائي إيقاعي، وهي من إنتاج زوجها الفنان المصري مصطفى جاد.

Advertisements

وكانت كارمن سليمان قد أطلقت تحد جديد عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، يعود لأغنية “لينا رقصة”، ويتضمن حركات الرقصة في الكليب التي قامت هي بتأليفها.