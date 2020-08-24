ناجي أسطا يُغني وجع اللبنانيين: “شو صعب القرار”

متابعة بتجــــــــــرد: في رسالة وطنية مؤثرة، أطلق النجم اللبناني ناجي أسطا أغنية “شو صعب القرار” معبّرًا من خلالها عن حال اللبنانيين وأبناء جيله بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في مرفأ بيروت وسرق أرواحًا عزيزة وخلّف دمارًا.

الأغنية من ألحان ناجي أسطا، في أوّل تجربة له بهذا المجال؛ وفي تصريح خاص لموقع “بتجــرد”، قال ناجي أنه أراد أن يترجم من خلال هذا العمل ما يشعر به في هذه الفترة الصعبة والأليمة التي يمرّ بها لبنان ليس بالغناء فقط، إنما في اللحن أيضًا، متمنيًا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وكتب كلمات أغنية “شو صعب القرار” الشاعر مازن ضاهر وتولى توزيعها وتسجيلها رامي العلم.

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جاءت الأغنية بمثابة لفتة أراد من خلالها ناجي أسطا تسليط الضوء على الأزمة التي يمر بها كل لبناني شاب، من منظار مختلف، لم تتناوله الأغنيات الوطنية مؤخرًا.

وبعد طرحها عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، نشر ناجي أسطا مقطعًا من الأغنية عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها برسالة إلى اللبنانيين جاء فيها: “من قلبي.. غنّيت وجعنا كلنا.. يا وطني شو سرّك؟!”.