محمد صبحي يوضح حقيقة مرضه

نفى الفنان المصري الكبير محمد صبحي ما تردد خلال الساعات الماضية حول تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وأكد صبحي أنه بصحة جيدة ولم يصب بأي ضرر على الإطلاق، لافتاً إلى أنه يشرف على أعماله بنفسه ويجري يومياً "بروفات" مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك" على مسرح مدينة سنبل، مناشداً بالتزام الدقة في نشر الأخبار، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكان صبحي قد نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" في وقت سابق من اليوم منشورا، قال فيه: "بناء على طلب أعضاء الصفحة.. جميع حلقات مسلسل فارس بلا جواد تعرض فقط على الصفحة يومياً.. أعدها الفنان محمد صبحي في 30 حلقة بدلاً من 41 لتكون مركزة وبها جميع المشاهد التي حذفت رقابياً.. تعرض على مدار شهر.. وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 25 أغسطس".

يذكر أن محمد صبحي قدم عرض مسرحيته الأخيرة "أنا والنحلة والدبور" تلفزيونياً فى موسم عيد الأضحى على قناة "ten"، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف.