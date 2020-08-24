بالفيديو: "أماكن السهر".. قصة حب بطولة عمرو دياب ودينا الشربيني

أصدر الفنان المصري عمرو دياب أحدث أغانيه "أماكن السهر"، بمشاركة مميزة من الفنانة دينا الشربيني.



ونشر عمرو دياب الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "تويتر" وقناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وإخراج أحمد النجار.

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المطرب المصري عمرو دياب، اعترف في وقت سابق بحبه للممثلة المصرية دينا الشربيني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام"، وذلك بعد سنوات من الشائعات التي دارت حول علاقتهما.

وسبق لعمرو دياب الزواج مرتين، كانت الأولى من الفنانة شيرين رضا والثانية من زينة عاشور.