مقتل 25 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بالبيضاء المزيد

لقي 55 يمنيًا مصرعهم، وأصيب العشرات في هجمات للجيش اليمني، على المليشيا الإرهابية في عدة مواقع باليمن.

ففي هجوم خاطف للجيش اليمني بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، قتل 30 عنصرًا حوثيًا، الإثنين، وقال الجيش، في بيان، إن قواته وبإسناد من المقاومة الشعبية، شنت هجومًا سريعًا ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة "النضود" شرقي الحزم بمحافظة الجوف.

ووفقًا للبيان، فقد استهدف الهجوم، مجاميع للمليشيات الحوثية أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع التي خسرتها في وقت سابق، شرق مدينة الحزم بالجوف.

وكشف البيان، أن المعارك أسفرت عن مقتل 30 عنصرًا حوثيًا، وعدد من الجرحى، فيما استعادت قوات الجيش والمقاومة، كميات من الأسلحة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، سلسلة غارات استهدفت آليات تابعة للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة في محافظة الجوف، بحسب البيان .

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وأسفرت الغارات عن تدمير 4 دوريات حوثية جنوب "الحبيل"، إضافة إلى تدمير 3 دوريات أخرى في "جبل قناو" بمديرية خب الشعف، شمالي الجوف.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل 25 حوثيًا في معارك بجبهة قانية، في محافظة البيضاء.

وأصدر الجيش الوطني بيانًا، جاء فيه: إن قواته أفشلت هجومًا شنته المليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبرها على التراجع بعد تكبدها 25 قتيلًا، وعددًا من الجرحى، فضلًا عن خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف لبيان، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في جبهة قانية، تمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها تدمير دوريتين ومدفع عيار 23.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي في "قانية" شمالي محافظة البيضاء، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

وصعدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الفترة الماضية هجماتها على محافظتي مأرب والبيضاء بهدف إفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار باليمن وتفعيل الإعلان المشترك.