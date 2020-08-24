الخليج 365الإثنين 2020/8/24 05:17 م بتوقيت أبوظبي
في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أمريكي إلى الخرطوم منذ عام 2004 يقطع مايك بومبيو الثلاثاء جفاء السنوات الـ16 لإجراء مباحثات مع السلطة الانتقالية، تشمل ملفي رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعلاقات مع إسرائيل.
وقالت وكالة السودان للأنباء إن المباحثات تتعلق بدعم أمريكا للانتقال الديمقراطي في البلاد وموضوع العلاقات مع إسرائيل.
والتقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مطلع العام الجاري، فيما رجح مسؤولون إسرائيليون أن توقع الخرطوم وتل أبيب معاهدة سلام قبل نهاية العام.
وتوقعت الوكالة السودانية أن يناقش بومبيو خلال زيارته أيضا تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم أمريكا للسلام في البلاد.
وتتواصل محادثات في عاصمة جنوب السودان بين السلطات الانتقالية وحركات الكفاح المسلح لإنهاء الحرب الأهلية في البلد الأفريقي.
وتشهد العلاقات بين واشنطن والخرطوم تطورا ملحوظا بعد مقاطعة لنحو عقدين على خلفية استضافة حكومة الرئيس المعزول عمر البشير زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
وزيارة بومبيو تأتي ضمن جولة تشمل إسرائيل والإمارات والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السودانية: محادثات وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته المرتقبة للخرطوم تتضمن العلاقات مع إسرائيل المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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