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روسيا تطرد دبلوماسيا نمساويا ردا على خطوة مماثلة من فيينا المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الإثنين 2020/8/24 05:03 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، طرد دبلوماسي نمساوي ردا على طرد فيينا دبلوماسيا روسيا أفادت معلومات صحفية عن ضلوعه في قضية تجسس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، أعلن دبلوماسي في السفارة النمساوية في روسيا شخصا غير مرغوب فيه" ردا على قرار فيينا. 

وكانت الخارجية النمساوية قد أعلنت اليوم طرد دبلوماسي روسي لانتهاكه اتفاقية فيينا التي تنظم امتيازات الدبلوماسيين وحصاناتهم.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية النمساوية أن "سلوكه لا يتماشى مع اتفاقية فيينا"، رافضا الخوض في تفاصيل.

وردت السفارة الروسية بتغريدة على تويتر تقول "نشعر بالغضب من قرار السلطات النمساوية الذي لا يستند إلى أي أساس ويلحق الضرر بالعلاقات البناءة".

ونُقل عن وسائل الإعلام النمساوية القول يوم الجمعة إن السلطات منحت الدبلوماسي الروسي حتى أول سبتمبر لمغادرة البلاد.

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