سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020.. تعويم الليرة يقترب

استهل سعر الدولار في لبنان تعاملاته أمام الليرة اليوم الإثنين بين 7400 و7500 ليرة بالسوق السوداء مقابل 7200-7400 ليرة لبنانية للدولار الواحد أمس، في حين بقي سعر الدولار ثابتا لدى البنك المركزي والبنوك عند 1507.5 ليرة.

تعويم الليرة



ووفق وسائل إعلام محلية في لبنان استحوذت مسألة تَوقّف مصرف لبنان قريباً عن دعم الدولار "التعويم"، على أكبر قدر من المتابعة والقلق والاهتمام، وتمحورت النقاشات في غالبيتها على تصوير المشهد وبما أن قرار المجلس المركزي في مصرف لبنان ثابت وواضح لجهة إبلاغ الحكومة قبل أن تستقيل أنه سيوقف كل أنواع الدعم للدولار عندما تنفد الأموال لديه، ولا يتبقّى في صناديقه سوى الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه المصارف التجارية لديه، كضمانة للودائع، فهذا يعني أنّ الدعم سيتوقف عندما يصل المبلغ إلى 17,5 مليار دولار.

وهنا.. تتضارب الاجتهادات في تقدير المبلغ المتبقي قبل الوصول إلى هذا الرقم، البعض يتحدث عن 3 أسابيع، والبعض الآخر يمدّد الفترة إلى 3 أشهر.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وتفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

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السوق السوداء

وقال متعاملون في أسواق الصرف الموازية (السوداء) إن الدولار يتداول حاليا في حدود تتراوح بين 7400 و7500 ليرة.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافات

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الإثنين حصرا وبهامش متحرك بين 3850 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة، هناك 4 شروط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

