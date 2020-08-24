عمرو دياب يطرح أغنيته المصورة الجديدة "أماكن السهر"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: بعد طول إنتظار، طرح المغني المصري عمرو دياب أحدث كليباته الغنائية "أماكن السهر" وتظهر فيه الى جانبه الممثلة الشابة دينا الشربيني.

ويبدو أن تسريب الكليب بجودة منخفضة قبل أيام لم يؤثر على حماسة جمهور الفنان المصري على مشاهدة العمل الجديد الذي حقق حوالي 400 الف مشاهدة خلال الساعات الثلاث الأولى من طرحه.

"أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وعلى صعيد آخر أعلن دياب عبر صفحته على الفيسبوك عن إحيائه لحفل "أون لاين" خلال الفترة المقبلة، حيث نشر منشوراً جاء فيه: "الصيف مابيكملش من غير حفلة الهضبة.. أول حفلة أون لاين لـعمرو دياب.. الصيف ده لحد عندك..علشان تتفرج عليها ببلاش واستنى معاد الحفلة قريب".

