وفاة الفنان الأمريكي جاستن تاونز إيرل

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ناشفيل: توفي الموسيقي الأميركي جاستن تاونز إيرل، إبن الأسطورة الشعبية ستيف إيرل، عن عمر يناهز 38 عاماً، ولم يتم بعد الكشف عن سبب الوفاة.

وكتب مقربون من الموسيقي الشاب الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي "بحزن شديد نبلغكم بوفاة ابننا وزوجنا ووالدنا وصديقنا جاستن". وأضافوا "الكثير منكم قد وثق في موسيقاه وكلماته على مر السنين، ونأمل أن تستمر موسيقاه في توجيه رحلاتكم. سنفتقدك كثيرا يا (جاستن)".

ايرل، عانى لسنوات من مشكلات متعلقة بإدمان المخدرات، وتحدث علناً في عدة مناسبات أنه نجا في سن الحادية والعشرين من خمس جرعات زائدة كادت تقضي على حياته.



أبرز أعماله

ولد الفنان في عام 1982 في ناشفيل (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي تعد واحدة من مراكز الموسيقى الشعبية الأمريكية. وكونه ابن فنان مثل ستيف إيرل (على الرغم من أنه كان غائبا عنه بشدة خلال طفولته)، سرعان ما توجه جوستين تاونز ايرل نحو الموسيقى، وعلى وجه التحديد، الأصوات التي تنحدر من أمريكا الشمالية.

ومن بين ألبوماته هارلم ريفر بلوز Harlem River Blues 2010 وأمهات عازبات Single Mothers 2014 وآباء غائبون Absent Fathers 2015، وآخر ألبوماته قديس القضايا المفقودة The Saint of Lost Causes 2019.