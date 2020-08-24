عودة خجولة لدور السينما الأميركية

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شهدت الولايات المتحدة الأميركية عودة فعلية لعروض الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع مع إعادة فتح صالات لـشركتي "إيه أم سي" و"ريغل"، إلا ان الإقبال كان خجولاً في وقت تسجل فيه في البلاد 40 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد يومياً.

فالخميس أعادت "إيه ام سي" أكبر شركة مشغلة لقاعات السينما، فتح مئة صالة، وتنوي إعادة فتح 300 أخرى خلال الأسبوعين المقبلين.

أما الشركة الثانية في البلاد "ريغل" فقد أعادت الجمعة فتح عدة صالات لكنها لم تنشر أي أرقام.

أما ثالث شركة في البلاد في هذا المجال "سينمارك"، فقد باشرت إعادة فتح قاعاتها تدريجاً في 14 أغسطس (آب)، وقد سرعت من وتيرتها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إلا ان ولايات رئيسية وفي مقدمتها كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرزي، لم تسمح بعد بإعادة فتح دور السينما ولم تنشر أي جدول زمني بذلك.

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وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع الأولى هذه، بمثابة اختبار، حيث تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) عتبة الخمسة ملايين دولار، على ما أفاد موقع "بوكس أوفيس موجو" المتخصص مسجلة 6,6 ملايين دولار.

في الأيام العادية نادراً ما تتراجع الإيرادات دون المئة مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان فيلم التشويق "Unhinged " من بطولة راسل كرو أول انتاج ضخم يعرض منذ توقف دور السينما قبل خمسة أشهر. إلا انه اكتفى بإيرادات قدرها أربعة ملايين دولار في ثاني أسبوع له في الصالات والأول في عدد مناسب من دور السينما (1823) بحسب موقع "بوكس أوفيس موجو".

و"Unhinged" هو أول فيلم يحقق إيرادات تفوق المليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية أسبوع منذ مارس (آذار).



نسق "درايف إن"

وفي مؤشر إلى تردد الرواد بالعودة إلى قاعات مغلقة، أشارت شركة "اكزبيتر ريليشنز" المتخصصة إلى أن القاعات الخمس الأولى على صعيد مبيع البطاقات كانت على نسق "درايف إن" في الهواء الطلق حيث يأتي المتفرجون بسياراتهم.

وقبل إعادة فتح القاعات على نطاق أوسع، نشرت الجمعية الأميركية لمشغلي قاعات السينما الجمعة بروتوكولاً صحياً يشمل 2600 موقع و30 ألف قاعة. وينص خصوصاً على إلزامية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي إلا للأشخاص الذين يأتون معاً وتشغيل نظام التهوية.

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