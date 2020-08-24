شكرا لقرائتكم خبر عن شاكوش وعمر كمال فى مواجهة جديدة مع المهن الموسيقية بسبب "هنعمل لغبطيطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة، من طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، يعود عمر كمال للتعاون مرة أخرى مع زميل شهرته حسن شاكوش، حيث أعلن عمر عن طرح ديو جديد، مع المطرب حسن شاكوش، يحمل اسم "هنعمل لغبطيطة"، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث نشر عمر صورة له مع حسن شاكوش، وعلق عليها قائلا "بكرة التلات الأغنية هتنزل .. كام واحد مستنى"، حيث انهالت التعليقات، لتهنئة عمر كمال وحسن شاكوش، على الأغنية الجديدة، وهو التعاون الجديد بينهما بعد نجاحهما فى "بنت الجيران"، و"عود البطل".

عمر كمال وحسن شاكوش

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الأغنية الجديدة، تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين، بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

وبعد طرح عمر كمال لأغنيته مع حمو بيكا، قال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك ( فلوس ..فلوس ) على اليوتيوب".

وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".

ونشر عمرو كمال فيديو آخر، وعلق قائلا: "الحمد لله على حب الناس فى كل مكان"، وأضاف على فيديو آخر: "الدنيا حلوة فى الساحل".