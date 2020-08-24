شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون فى لوك جديد بعد مشاركتها فى فيلم Enola Holmes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، فى لوك جديد لها، وهى ترتدى ملابس غريبة كالمعتاد، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، للبحث عن اسمها الحقيقى بعد مشاركتها الأخيرة فى بطولة الفيلم القادم Enola Holmes، بمشاركة النجم العالمى هنرى كافيل وسام كلافلن، الذى يدور حول قصة غامضة عن حياة المحقق الشهير شارلوك هولمز.

وكتبت براون صاحبة الـ16 عاماً، على الصور التى نشرتها "لازلت لا أعرف ما هو اسمى"، في إشارة منها إلى مشاركتها الأخيرة في فيلم الغموض الأخير، ومن قبله مشاركتها الأشهر في مسلسل Stranger Things، الذي جسدت فيه شخصية فتاة تحمل اسم eleven.

الفيلم يدور في إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.

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الفيلم الجديد من بطولة ميلي بوبي براون، هنري كافيل، سام كلافلين، هيلينا بونهام كارتر، فيونا شو، فرانسيس دي لا تور، لويس بارتريدج، سوزان ووكوما، برن جورمان، جاي سيمبسون، مارجريت ويلدون، العمل من إخراج هاري برادبير، وتأليف جاك ثورن.