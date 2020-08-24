شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كلمات أغنية "أماكن السهر" لـ عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم عمرو دياب أحدث كليباته "أماكن السهر" والتى تصدرت الأكثر استماعا ومشاهدة وتم تصويرها فى الساحل الشمالى، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى وتقول كلماتها :

في أى مكان في عيون باصين حواليه..

وياعينى أول مايبان الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه..

في أماكن السهر انا قمري طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

ع البحر ان مشي الموج يهدى ويختشى..

كله بيزعل لو مشي له حبايب بالملايين..

ده حبيبي لو نزل ع الارض في ناس تعتزل..

وده مين ده مدام يتعزل في مكان مافيهوش مخلوق..

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فى اماكن السهر انا قمري طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

يشاور للسما ده جمال محتاج ترجمة..

مين شاف كدة لا معلمه خليك فى مكانك فوق..

دة فى اي مكان في عيون باصين حواليه..

فى اماكن السهر انا قمري طلع واتشهر..

والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين..

ويا عيني اول ما ينام الكل بيجرى عليه..

ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.

وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.