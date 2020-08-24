شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مهرجان مصرى فى زمن كورونا بالمسرح القومى 1 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى بالمسرح القومى، ليكون أول مهرجان مصرى يتم افتتاحه فى زمن كورونا.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى سيكرم فى دورته المقبلة أكاديميين ومسرحيين كان لهم دور متميز فى صناعة وإبداع، ودراسة الإبداع المغامر، والمغاير وتضم القائمة اسم الناقد والأكاديمي الراحل الدكتورحسن عطية، عضو مجلس إدارة المهرجان ، كما يكرم المهرجان اسم المخرج الراحل منصور محمد، واسم أستاذ الإخراج والتمثيل المترجم الراحل د.سامي صلاح، كما تضم قائمة المكرمين أيضا المخرج سامي طه، ومن لبنان المخرجة مايا زبيب، ومن سويسرا المخرج "ميلو راو" المدير الفني لمسرح جنت ببلجيكا، ومن فرنسا المخرج ومصمم السينوغرافيا "برونو ميسا"، و"نولو فاكيني" مخرج ومؤسس مسرح كانتا بيلي 2 الدانمارك/إيطاليا.

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الثلاثاء افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كانت قد أنهت لجنة الاختيار الخاصة بمسابقة العروض المصرية الحية مسابقة الدكتور حسن عطية أعمالها بعد أن شاهدت 87 عرضا مسرحيا تقدمت بطلبات المشاركة في واحدة من منافسات الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وتتكون لجنة المشاهدة من الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا، د.صبحي السيد، د.طارق مهران، المخرج شادي الدالي، والفنانة كريمة منصور ، وقد استقرت علي 13 عرضا مسرحيا ، تم اختيارها بطريقة النقاط، حيث منح كل عضو باللجنة، تقييما رقميا لكل عرض، بشكل منفرد، وبناء علي متوسط الدرجات تم تصعيد العروض المختارة وهي عروض"الوردة والتاج" إخراج إبراهيم أشرف ، و"الأبرياء" إخراج حسام قشوه ،و"الشاطيء" إخراج ضياء الدين زكريا ،و"نجونا بأعجوبة" إخراج أسماء إمام ،و"الوحوش الزجاجية" إخراج يوسف الأسدي و"كعب عالي" للمخرج محمد طايع ،و"العمي" للمخرج السعيد منسي وعرض "كارمن " إخراج ريم حجاب من إنتاج مركز الهناجر للفنون، و"ريا وسكينة" إخراج كريمة بدير لفرقة فرسان الشرق التابعة لدار الأوبرا، وعرض "حريم النار" للمخرج محمد مكي وعرض "المأوى" إخراج حسام سعيد ومسرحية "بلا مخرج" إخراج أحمد فؤاد لفرقة صوفي للفنون الأدائية، و"مفتاح الشهرة" إخراج دعاء حمزة لفرقة اللعبة المستقلة .

المسابقة تحمل اسم الدكتور حسن عطية تكريما له، وتم استحداثها عقب تخفيف الحظر الذي كانت الدولة فرضته تحسبا لتداعيات وباء كورونا، بهدف الاستفادة من قرار افتتاح المسارح للجمهور بنسبة حضور ٢٥% ، و بعد أن حالت ظروف الطيران حول العالم دون مشاركة فرق عربية أو عالمية في الدورة بشكل حي والاكتفاء بالتنافس ضمن مسابقتي "مسرح الحظر" والعروض المصورة" من خلال تقنيات الـ"أون لاين".

الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق فعالياتها 1 سبتمبر المقبل، وتستمر حتي يوم 11 من الشهر نفسه والمهرجان يرأسه الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان .