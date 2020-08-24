شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شادى مؤنس يقدم الموهبة الغنائية إسلام الشيخ فى حفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الموسيقار شادي مؤنس الموهبة الغنائية إسلام الشيخ بعد النجاح الذي حققه في مسلسل الفتوة والمشاهدات العالية للتتر الأول للمسلسل، وغنى إسلام انشودة"رباه" التي قدمت في سياق موت أم حسن الجبالي الذي أثر في جميع المشاهدين ولمس القلوب وأبكى الأعين.

الحفل قدم أمس بقصر المانسترلي وحضره جمهور كبير جدا في المسرح المكشوف بالقصر الأمر الذي دفع القائمين على الحفل لوضع كراسي إضافية وحضره الكاتب هاني سرحان مؤلف مسلسل " الفتوة " لياسر جلال، وقد تفاعل الحضور مع الحفل وطالبوا بإعادة عزف موسيقي المسلسل أكثر من مرة .



حفل شادي مؤنس بقصر المانسترلي

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وقدم الموسيقار شادى مؤنس وفرقته "حكايات" عددا آخر من الأغانى بصوته وشاركته المطربة دينا سالم في الغناء ومنها أغانى يخلق من الشبه 100، وساكنة جوانا، وأغنية "يالى شغلت قلبى، من تراث الفنان محمد فوزى.

الحفل رفع لافتة كامل العدد، وجلس الجمهور على مقاعد متباعدة فى المسرح المفتوح بقصر المانسترلى، ويقام الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب .



الموسيقار شادي مؤنس عقب حفله

يذكر أن الموسيقار الفنان شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، وتتر البداية والنهاية لمسلسل"الفتوة"، للنجم ياسر جلال، وقدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و"ليه الطريق"، ودويتو جديد طرح مؤخرا بعنوان "باضحك من قلبى" جمع على الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقى تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة وفيلم سينمائى آخر ما زال لم يعرض بعد لمخرج مصرى يعيش فى الخارج.

مسلسل "الفتوة" عرض فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وأحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى.