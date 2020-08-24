شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب بتشان يعود لتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPC بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى أميتاب بتشان مشاركته فى تصوير الموسم الـ12 من حلقات برنامج KPC من منزله إثر جائحة كورونا المستمرة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا فى يوليو الماضى، وكتب أميتابتشان على حسابه بموقع إنستجرام قائلا "لقد بدأت العودة إلى العمل بتصوير الموسم الـ12 من برنامج KPS.



اميتاب باتشان

وقال رئيس قسم تخطيط الأعمال والاتصالات في شركة سوني "إنهم متحمسون للإعلان عن الموسم الـ12 لبرنامج KPS ولأول مرة في تاريخ البرنامج سيكون العرض بالكامل رقميا بسبب جائمة كورونا، وسيتم العرض بواسطة ستوديو نيكست (StudioNEXT) وسيتم أجراء عملية اختيار المشاركين الكترونيا.

وكان وجه النجم الهندى أميتاب باتشان رسالة إلى جمهوره تزامنا مع احتفالات الهند بيوم الاستقلال، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة له، متمنيا السلام والازدهار والوئام.

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في وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

ونشر النجم الهندى، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل "فيروس كورونا" بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذى نجح فى التعافى منه مؤخرا.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".