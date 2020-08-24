شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يعلن عرض "فارس بلا جواد" على صفحته بفيس بوك كاملا بدون حذف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد صبحى، أنه سيقوم بعرض جميع حلقات مسلسل "فارس بلا جواد"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، بدون حذف المشاهد التى تم حذفها عند عرض المسلسل على شاشة التليفزيون المصرى، ونشر محمد صبحى عبر صفحته صورة من المسلسل، وعلق عليها، "بناءً على طلب أعضاء الصفحة .. جميع حلقات مسلسل فارس بلا جواد تُعرض فقط على الصفحة يومياً ... اعدها الفنان محمد صبحى 30 حلقة بدلاً من 41 لتكون مركزة وبها جميع المشاهد التى حُذفت رقابياً .. تعرض على مدار شهر .. ذلك ابتداءً من غد الثلاثاء ٢٥ اغسطس".



محمد صبحى على فيس بوك

شارك فى مسلسل "فارس بلا جواد" كل من جميل راتب وسيمون وأشرف عبد الغفور، وهناء الشوربجى، وريهام عبد الغفور، وهانى كمال وأمل إبراهيم وشعبان حسين وعبد الله مشرف، ومجدى صبحى، وتأليف أحمد بدر الدين، وتأليف محمد صبحى، وإخراج أحمد بدر الدين.

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وانتشرت فى الساعات الأخيرة شائعات عن مرض الفنان محمد صبحى، حيث تواصل ”الخليج 365” مع النجم محمد صبحى الذى أكد أنه بصحة جيدة ولا صحة لتلك الأخبار، وأنه يجرى يوميا بروفات مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، على مسرح مدينة سنبل، مناشدا بالتزام الدقة فى نشر تلك الأخبار.

يذكر أن النجم محمد صبحى عرض مسرحيته الأخيرة أنا والنحلة والدبور تليفزيونيا فى موسم عيد الأضحي علي قناة ten ، والمسرحية تناقش قضية المرأة وعلاقتها بالرجل وإعلاء دور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.