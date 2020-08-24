شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يهدى كليب "هى دنيا" للملحن الراحل أشرف سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب إيهاب توفيق أحدث أغنياته بعنوان "هي دنيا"، عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، الأغنية ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية" "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".

وقال إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، إنه قام بتسجيل الأغنية منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تصويرها في الفترة الماضية بأحد كافيهات التجمع الأول، لافتاً إلى أن الكليب إهداء للملحن الراحل أشرف سالم.