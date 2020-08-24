إيهاب توفيق يهدى كليب "هى دنيا" للملحن الراحل أشرف سالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب إيهاب توفيق أحدث أغنياته بعنوان "هي دنيا"، عبر قناته الخاصة بموقع يوتيوب، الأغنية ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج، وتقول كلمات الأغنية" "هي هي دنيا واحنا عايشينها، يبقى يالا ناخد حقنا منها، ليه بنحسبها واحنا هنسيبها يبقى نكسبها ونعيشلنا يومين، كل يوم بنعيش خايلة كدابة يعنى في ومفيش هي متسابة".
وقال إيهاب توفيق، لـ"الخليج 365"، إنه قام بتسجيل الأغنية منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تصويرها في الفترة الماضية بأحد كافيهات التجمع الأول، لافتاً إلى أن الكليب إهداء للملحن الراحل أشرف سالم.
وانتهى إيهاب توفيق مؤخرًا من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.
وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميلها.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".
من ناحية أخرى انتهى النجم إيهاب توفيق من تصوير أغنية مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.
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