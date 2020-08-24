"سيتى إيدج" تحضر لحفل ضخم لـ عمرو دياب بمدينة العلمين الجديدة الجمعة المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة "سيتى إيدج" تحضيراتها لحفل الهضبة عمرو دياب ، المقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل، تحت رعاية وتنظيم شركة "تذكرتى"، ومن المتوقع أن يقدم الهضبة عدداً من الأغانى الجديدة مثل "أماكن السهر"، و"مالك غيران"، و"يابلدنا يا حلوة"، والتي حققت نجاحاً كبيراً الفترة الماضية .
وفى السياق ذاته، طرح عمرو دياب، أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة الهندى، وحققت نجاحاً كبيراً، خاصة أن الاغنية تتضمن أجواء صيفية، بالإضافة إلى تصويرها الذى تم في الساحل الشمالى وخلافه .
وتعد هذه الأغنية ثالث كليب يطرحه عمرو دياب في دور السينما خلال مشواره الغنائي الحافل بالنجاحات والتجارب الجديدة والجريئة، حيث كان أول مطرب يقدم هذه الفكرة عام 1996 عندما طرح كليب "نور العين" في دور السينما وقتها، والمرة الثانية كانت في كليب "وماله" عام 2005، وجاء كليب "أماكن السهر" ليكون ثالث عمل غنائي يطرحه الهضبة في دور السينما.
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