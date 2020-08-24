شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة محمد مشالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة وفاء عامر، بإنتاج مسلسل يتناول قصة حياة الراحل الدكتور محمد مشالى الشهير بطبيب الغلابة، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي".



وفاء عامر

من ناحية أخرى قال اللواء أسامة مشالى، شقيق طبيب الغلابة محمد مشالي، إنه عندما كان يرغب في مقابلة شقيقه في العيادة، كان يستأذن من المرضى وليس من الدكتور محمد مشالي، مشيرا إلى أن الراحل كان يرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أحدث طفرة كبيرة فى مختلف القطاعات فى مصر، وكان يقرأ الصحف بشكل مستمر ويعرف الأحداث ويتابعها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يذاع على قناة dmc، أن عددا من الناس تحدثوا إليه وطلبوا منه استمرار تواجد العيادة وتقديم الخدمة العلاجية للفقراء وغير القادرين على دفع حق الكشف، وهناك مواطنين يرغبون في تطوير العيادة واستقدام أطباء حتى تقوم العيادة بدورها الذي قامت عليه منذ سنوات.

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وناشد المسئولين، بالسماح له لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرض عليه عددا من المشروعات التي تخدم المواطن المصري وتعمل على الاهتمام بالمواطنين غير القادرين، مشيرا إلى أن يعلم جيدا أن الرئيس هو أيضا يقدم الخدمات لغير القادرين ودشن مشروعات من أجل خدمتهم.

وأوضح أن الدكتور محمد مشالي، لم يتخل يوما عن زيارة أبناء أخيه المتوفي، وكان يراعى أسرته، وقال: "أنا عمري ما شوفته مزنوق في فلوس أبدا، وكان ربنا بيباركله في رزقه".

وقال: "كان عنده شغف في عمل الخير، كمان بيقولي أنا نفسي أموت في وسط الغلابة وفي عيادتي هنا، وربنا خلقني كده بحب الفقراء والمساكين".