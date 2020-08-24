شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تحرج متابعة بعد تنمرها على ابنة كريم فهمى.. وهذا رد شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم كريم فهمى، متابعيه صورة خلال قضائه الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ، وظهر في الصورة خلال تقبيل ابنته لرأسه، وكتب عليها قائلا:" أحلى بوسة من أحلى نعومي، ربنا يحفظها هي وإخواتها".

وبعد نشره لصورة تعرضت ابنته إلى تنمر من قبل متابعة بسبب شعرها الكيرلى، وكتبت "ده مين نكشو دي ولا ده"، لتشن النجمة أيتن عامر هجوما حادا عليها قائلة لها:" مش ذنبنا إن حضرتك مش مستوعبة إن دي بنته، وإلا ما كنتيش أتحفتينا بالكومنت ده".

كما دخل النجم أحمد فهمي شقيق كريم ، قائلا: "في حاجة آجي" ليرد كريم: "لا خليك انت الناس قامت بالواجب"، مشيرا إلى أن المتابعين ردوا عليها وعلى تعليقها غير اللائق.

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آيتن عامر



كريم فهمى

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.